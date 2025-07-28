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РФ увеличила применение бронетехники: в ISW раскрыли задумку россиян

Понедельник 28 июля 2025 02:23
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РФ увеличила применение бронетехники: в ISW раскрыли задумку россиян Иллюстративное фото: ВС РФ больше используют бронетехнику (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Российские оккупационные войска в последнее время увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что до этого россияне снизили интенсивность применения бронетехники с зимы 2024-2025 годов. С апреля они не проводили механизированных наступлений размером с роту или более крупных сил. Летом они в основном использовали мотоциклы и багги.

"Российские войска в последнее время несколько увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля 2025 года провели серию меньших механизированных наступлений размером со взвод в Донецкой и Запорожской областях", - отметили аналитики.

В ISW добавили, что РФ временно сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, судя по наблюдениям аналитиков, постепенно увеличивает свою способность обновлять бронетехнику советских времен и пополнять запасы, не привлекая ее к атакам, приводящим к значительным потерям.

"Российские войска могут временно увеличить использование бронетехники, чтобы проверить слабые места в беспилотной обороне Украины в различных районах фронта, или же министерство обороны России может быть в состоянии отремонтировать поврежденную передовую бронетехнику или пополнить поставки передовых российских подразделений", - предположили аналитики.

Предполагается, что захватчики могли повысить уровень допустимого риска потери бронетехники, вероятно, в рамках тестирования новой тактики или концепции операций.

Изменение тактики РФ по бронетехнике

В апреле аналитики сообщали, что оккупанты начали более массово использовать бронетехнику после периода ограниченного применения, изменив тактику ее применения. Однако Силы обороны продолжили наносить существенный урон захватчикам.

Тогда в отчете утверждалось, что с конца осени войска РФ усиливают механизированные атаки с помощью гражданской техники, мотоциклов и баггов.

Эксперты полагали, что это может происходить из-за страха неоправданных потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года.

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