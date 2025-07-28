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Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск

Украина, Понедельник 28 июля 2025 01:31
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Сутки на фронте: минус 80 оккупантов под Покровском, были попытки прорыва на Приднепровск Иллюстративное фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Фронт пережил одну из адских суток. Оккупанты активизировались и нанесли 58 авиаударов, а также зафиксировано 118 боевых столкновений и более 5 тысяч атак врага. Горячее всего было на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, ситуация на линии фронта остается чрезвычайно напряженной.

Только за сутки российские войска нанесли 58 авиационных ударов по позициям наших войск и населенным пунктам, применив 86 управляемых авиабомб. Также враг совершил 1 431 удар дронами-камикадзе и более 3 875 артиллерийских обстрелов, пытаясь прорвать оборону по всей линии соприкосновения.

Кроме того, за минувшие сутки на линии фронта произошло 118 боевых столкновений. Несмотря на все украинские защитники мужественно держат оборону, успешно отражая многочисленные атаки и нанося потери противнику.

Ситуация на отдельных участках фронта

Жарче всего - на Покровском направлении, где в течение суток враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Высокую активность украинские военные фиксируют возле Покровска, Новоукраинки, Мирнограда и Родинского. Российские силы пытаются прорвать оборону, используя авиабомбы и штурмовые группы. По предварительным оценкам, ВСУ уничтожили 80 оккупантов, из них 57 - безвозвратно, а также технику и дроны врага.

На Лиманском направлении враг штурмовал позиции 14 раз - бои идут возле Грековки, Среднего, Шандриголово.

Курское и Слобожанское направления также горячие - всего 9 атак, одна из них до сих пор продолжается.

На Торецком направлении - 10 попыток прорыва в районах Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

На Краматорском, Северском, Купянском и Новопавловском направлениях ВСУ успешно отбили ряд атак, в частности у Серебрянки, Северска, Богуславки и Зеленого Поля.

На отдельных участках фронта еще продолжаются бои, в частности на Лиманском, Северском и Покровском направлениях. Украинские воины мужественно держат оборону, сдерживая многочисленные атаки противника.

Напомним, что 28 июля официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратьевка в Сумской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.

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