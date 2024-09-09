Войска РФ продвинулись в районе Часова Яра и Торецка, больше успехов нет: карты ISW

Согласно последним геолокационным кадрам, россияне продвинулись в районе Часова Яра и Торецка. При этом на других направлениях продвижений нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, российские войска провели наземные атаки в районе Волчанска и Глубокого. Подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

8 сентября войска РФ продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Отмечается, что 7 и 8 числа враг проводит атаки:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

восточнее Купянска в районе Петропавловки;

юго-восточнее Купянска в районе Степовой Новоселовки, Кисловки, Котляровки и Табаевки;

северо-западнее Сватово в районе Стельмаховки и Глушковки и в направлении Лозовой;

западнее Сватово в районе Андреевки;

юго-западнее Сватово в районе Чернещины;

северо-западнее Кременной в районе Новосадово, Невского и Макеевки;

западнее Кременной в районе Торского;

юго-западнее Кременной в районе Дибровой.

Операция №3 - Донецкая область

7 и 8 сентября россияне продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Григоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

Геолокационные кадры от 8 числа показывают, что враг недавно добился незначительного прогресса в полях к северу от Калиновки (к северу от Часов Яра).

В субботу и воскресенье противник продолжил наступательные операции в районе Часов Яра , Андреевки, Клещеевки и в направлении Майского.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Торецка.

Также 7 и 8 числа захватчики продолжили наступать возле Торецка, около Нелиповки и Сухой Балки.

Российские военкоры заявили, что ВСУ 8 числа продолжили контратаки и имели продвижение к центральной части Нью-Йорка днем ранее, 7 числа. ISW в свою очередь, обнаружил геолокационные кадры недавней контратаки украинских сил на северо-западе Нью-Йорка и удержания позиций в населенным пункте, но пока не получил визуального подтверждения того, что ВСУ недавно отвоевали дополнительные территории в Нью-Йорке.

Сообщается, что 8 сентября войска РФ продолжали продвигаться в направлении Покровска, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российский блогер заявил, что россияне продвинулись ближе к Горняку, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.

Минобороны РФ заявило, что войска их страны захватили Новогродовку. ISW оценил, что город был захвачен еще 2 сентября.

Российские силы безопасности сообщили кремлевскому новостному агенствв ТАСС, что россияне пытаются окружить ВСУ в Селидово. Однако ISW еще не наблюдал окончательного подтверждения того, что российские силы действуют в городе или продвигаются к северу или югу от города, что может угрожать украинским силам потенциальным окружением.

Солдат ВСУ заявил, что войска РФ окружили неуказанное количество раненых украинских бойцов в районе Желанного Первого, хотя ISW не обнаружил подтверждения этого заявления или визуальных свидетельств российских успехов, которые бы свидетельствовали о том, что враг окружил какие либо украинские позиции в этом районе.

В субботу и воскресенье, противник продолжал атаки к востоку от Покровска в районе Зеленого Поля, Воздвиженки и Гродовки, а также в направлении Новотроицкого и к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Долиновки, Украинска и Галициновки.

8 сентября враг не добился никаких подтвержденных успехов к западу от Донецка.

Военкор РФ заявил, что россияне продвинулись дальше на северо-западе Красногоровки, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.

7 и 8 числа противник продолжил наступательные операции в районе Красногоровки и Георгиевки.

Российские войска продолжали наступательные операции к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара 7 и 8 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Кроме того, российские и украинские силы не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 8 сентября.

"Южная ось"

На западе Запорожской области 8 сентября позиционные бои продолжались, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские блогеры утверждали , что войска РФ продвинулись в Работино и захватили два опорных пункта к западу от Новопроковки, хотя ISW не наблюдал визуальных доказательств этих заявлений.

8 числа бои продолжались в районе Работино и Малой Токмачки.

В субботу и воскресенье на левобережье Херсонской области тоже продолжились позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.