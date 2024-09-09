Війська РФ просунулися в районі Часового Яру та Торецька, більше успіхів немає: карти ISW

Згідно з останніми геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в районі Часового Яру та Торецька. При цьому на інших напрямках просування немає.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У суботу та неділю, 7 та 8 вересня, російські війська провели наземні атаки в районі Вовчанська та Глибокого. Підтверджених змін лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

8 вересня війська РФ продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Зазначається, що 7 та 8 числа ворог проводить атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки, Кислівки, Котлярівки та Табаївки;

на північний захід від Сватового в районі Стельмахівки та Глушківки та у напрямку Лозової;

на захід від Сватового в районі Андріївки;

на південний захід від Сватового в районі Чернещини;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадово, Невського та Макіївки;

на захід від Кремінної в районі Торського;

на південний захід від Кремінної в районі Дібрової.

Операція №3 - Донецька область

7 та 8 вересня росіяни продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Григорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

Геолокаційні кадри від 8 числа показують, що ворог нещодавно досяг незначного прогресу в полях на північ від Калинівки (на північ від Часового Яру).

У суботу та неділю противник продовжив наступальні операції в районі Часового Яру, Андріївки, Кліщіївки та у напрямку Майського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Торецька.

Також 7 та 8 числа загарбники продовжили наступати біля Торецька, Нелипівки та Сухої Балки.

Російські воєнкори заявили, що ЗСУ 8 числа продовжили контратаки та днем раніше, 7 вересня, мали просування до центральної частини Нью-Йорка. ISW у свою чергу виявив геолокаційні кадри недавньої контратаки українських сил на північному заході Нью-Йорка та утримання позицій у населеному пункті, але поки не отримав візуального підтвердження того, що ЗСУ нещодавно відвоювали додаткові території у Нью-Йорку.

Повідомляється, що 8 вересня війська РФ продовжували просуватися в напрямку Покровська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російський блогер заявив, що росіяни просунулися ближче до Гірника, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

Міноборони РФ заявило, що війська їхньої країни захопили Новогродівку. ISW оцінив, що місто було захоплене ще 2 вересня.

Російські сили безпеки повідомили кремлівській новинній агенції ТАСС, що росіяни намагаються оточити ЗСУ у Селидовому. Однак ISW ще не спостерігав остаточного підтвердження того, що російські сили діють у місті чи просуваються на північ або південь від міста, що може загрожувати українським силам потенційним оточенням.

Солдат ЗСУ заявив, що війська РФ оточили невказану кількість поранених українських бійців у районі Желанного Першого, хоча ISW не виявив підтвердження цієї заяви чи візуальних свідчень російських успіхів, які б свідчили про те, що ворог оточив якісь українські позиції в цьому районі.

У суботу та неділю противник продовжував атаки на схід від Покровська в районі Зеленого Поля, Воздвиженки та Гродівки, а також у напрямку Новотроїцького та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Селидово, Михайлівки, Долинівки, Українська та Галицинівки.

8 вересня ворог не досяг ніяких підтверджених успіхів на захід від Донецька.

Воєнкор РФ заявив, що росіяни просунулися далі на північному заході Красногорівки, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

7 та 8 числа противник продовжив наступальні операції в районі Красногорівки та Георгіївки.

Російські війська продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледару 7 та 8 вересня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Крім того, російські та українські сили не повідомляли про будь-які бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей 8 вересня.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області 8 вересня позиційні бої тривали, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися в Роботиному і захопили два опорні пункти на захід від Новопроковки, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих заяв.

8 числа бої тривали в районі Роботиного та Малої Токмачки.

У суботу та неділю на лівобережжі Херсонської області теж продовжилися позиційні бої, проте підтверджених змін лінії фронту не було.