На Покровском направлении ВСУ пытаются удержать рубежи, - Генштаб

На Покровском направлении с начала суток отражены 29 наступательных и штурмовых действий врага, еще семь боесоприкосновений продолжаются. Украинские войска принимают меры по удержанию определенных рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ .

С начала суток произошло 148 боевых столкновений, оккупанты нанесли 60 авиационных ударов с применением 79 КАБов, 473 удара дронами-камикадзе и осуществили 2768 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 59 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и четыре единицы специальной техники, 37 БпЛА, кроме того, повреждены две артиллерийские системы, танк, три боевых бронированных машин врага.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районе Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой, Мясожаровки и Стельмаховки.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении , пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного, Спорного и Григорьевки. Пока в трех локациях еще продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Андреевки, Майского, Часова Яра, Белой Горы, Предтечиного и Клещиевки. Семь попыток противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, одна атака продолжается. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка и Дружба. Наши защитники отбили 13 штурмов, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражены 29 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей.

По предварительным данным, сегодня враг потерял 314 человек (вместе с ранеными), один попал в плен, также украинскими военнослужащими уничтожены десять автомобилей и один БпЛА. Кроме того, поражены две гаубицы, два танка, один автомобиль и миномет.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 25 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Долиновка, Украинская, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 20 атак, пять штурмов до сих пор продолжаются.

На Времиевском направлении произошло два боесоприкосновения в направлении Водяного.

На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника вблизи Малой Токмачки и Работино, противник успеха не имел.