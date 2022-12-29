Над оккупированным Бердянском заметили много вертолетов РФ: что известно

Фото: в небе над оккупированным Бердянском местные жители заметили много вертолетов (GettyImages)

Сегодня, 29 декабря, в небе над временно оккупированным Бердянском местные жители заметили много российских вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бердянского городского совета в Telegram.