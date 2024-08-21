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Пограничники уничтожили склад боеприпасов россиян в Серебрянском лесу (видео)

Среда 21 августа 2024 22:35
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Пограничники уничтожили склад боеприпасов россиян в Серебрянском лесу (видео) Фото: пограничники ударили по позициям россиян в Серебрянском лесу (dpsu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники при помощи реактивной системы залпового огня ударили по складу боеприпасов РФ в Серебрянском лесу. Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как отметили в ГПСУ, украинские защитники из подразделения "Помста" успешно сжигают блиндажи оккупантов, уничтожают полевые склады боекомплекта и останавливают пехоту нанося безвозвратные потери врагу.

Пограничники опубликовали соответствующее видео, на котором можно заметить совместную работу "Помсти" с артиллерией бригады "Буревій" и Первой президентской бригадой.

В ГПСУ подчеркнули, что защитники продолжают выбивать российских оккупантов из Серебрянского леса.

Что предшествовало

Напомним, в Серебрянском лесу продолжаются активные боевые действия. Там украинские защитники не дают россиянам продвинуться.

В частности, несколько дней назад Госпогранслужба показала видео, как пограничники нанесли массированные удары по позициям и технике россиян в Серебрянском лесу.

При этом самым сложным участком фронта остается Покровское направление. Там россияне за последние недели достигли успехов и подошли к Покровску.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина нардеп Роман Костенко, ситуация на Покровском направлении все еще может измениться, поскольку операция в Курской области еще не полностью сыграла свою роль.

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