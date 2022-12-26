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Войска РФ планировали сегодня ракетный удар, его сорвала атака Энгельса, - Арестович

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Киев, Понедельник 26 декабря 2022 22:54
Войска РФ планировали сегодня ракетный удар, его сорвала атака Энгельса, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные планировали сегодня совершить массированный ракетный удар по Украине, но его сорвала атака по авиабазе в российском Энгельсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"В очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе. Злые языки говорят, что там полностью уничтожен центр управления полетами вместе со всей дежурной сменой. В результате 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Может быть даже по этому не состоялся удар. Но он был готов на сегодня", – сказал Арестович.

Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. В министерстве обороны РФ заявляют, что взрыв произошел из-за уничтожения украинского беспилотника средствами ПВО.

Вскоре на взрывы на аэродроме "Энгельс" отреагировали в Воздушных силах Украины. Позже у Зеленского заявили, что таких эксцессов, подобных взрывам в Энгельсе, будет много.

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Алексей Арестович Авиаудары Вторжение России в Украину
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