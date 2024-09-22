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Войска РФ перешли к обороне на Харьковском направлении, - бригада "Хартия"

Харьковская область , Воскресенье 22 сентября 2024 15:46
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Войска РФ перешли к обороне на Харьковском направлении, - бригада "Хартия" Фото: российские оккупанты в Харьковской области перешли к обороне (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Российские войска перешли к обороне на Харьковском направлении. Фиксируется переброска новых сил для подкрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-тактической группировки "Харьков".

Сообщается, что для подкрепления россияне перебрасывают "вагнеровцев" и бывших заключенных.

Как заявил штаб-сержант службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" (Национальная гвардия) Кирилл Дучко, оккупанты проводят перегруппировку.

"То есть те подразделения РФ, которые стояли перед нами с мая, они - небоеспособны. И им дают подкрепление из "Вагнера" ​​и бывших заключенных. Мы видим перегруппировку и подкрепление. Мы понимаем все риски, взвешиваем все "за" и "против" и готовы дать отпор в любую минуту", - отметил он.

Что было раньше

Как стало известно в августе, 3-я штурмовая бригада ВСУ провела контрнаступательные действия в Харьковской области. В результате удалось продвинуться на площади почти 2 кв. километра.

Тогда в бригаде сообщили о взятии под контроль батальонного района обороны оккупантов, взводных и ротных опорников. Причем прорваться удалось, несмотря на численное превосходство противника в живой силе и технике 2,5:1. Благодаря этому успеху удалось отвести угрозу с направления Макеевки Луганской области.

Что касается северного участка, по данным Института изучения войны (ISW), на днях украинские силы продвинулись до улицы Героев Чернобыля в центральной части Волчанска, к юго-западу от агрегатного завода. По состоянию на сегодня на самом заводе все еще действуют российские войска.

Напомним, согласно сводкам Генштаба, сейчас противник активизировался на Лиманском направлении в Донецкой области. По количеству боевых столкновений ситуация здесь сравнялась с тем, что происходит под Покровском и Курахово.

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