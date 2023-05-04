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Большинство жителей России ждут вторую волну "частичной" мобилизации

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Москва, Четверг 04 мая 2023 14:31
Большинство жителей России ждут вторую волну "частичной" мобилизации Фото: жители России ждут мобилизацию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство жителей России считают, что в ближайшие три месяца может быть объявлена новая волна мобилизации. От электронных повесток испытывают ужас, гордость и шок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Более половины (56%) опрошенных полагают, что вторая волна частичной мобилизации будет объявлена: 15% - определенно так считают, 41% - скорее. Около трети (31%) придерживаются обратного мнения.

Большинство жителей России ждут вторую волну &quot;частичной&quot; мобилизации

Большинство (69%) респондентов известно о законе, вводящем единый реестр военнообязанных, "электронные повестки" и новые ограничения для уклонистов: четверть хорошо знают о нем, 44% - что-то слышали, но без подробностей. Около трети (30%) ничего не слышали об этом.

Большинство жителей России ждут вторую волну &quot;частичной&quot; мобилизации

Преобладающими чувствами, вызванными данными изменениями в законодательстве, являются "тревога, страх, ужас" (18%), "гордость за Россию" (13%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 11%), при этом четверть респондентов ответили, что никаких особых чувств не испытывают. Чувства "тревоги" и "шока" преобладают среди самых молодых респондентов - 18-24 лет.

Большинство жителей России ждут вторую волну &quot;частичной&quot; мобилизации

Опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

По данным "Левада-центра", в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой.

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