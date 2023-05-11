В российскую армию за месяц завербовали еще 10 тысяч заключенных, - британская разведка
С начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Скорее всего, только в апреле 2023 года записалось до 10 тысяч осужденных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, с лета 2022 года заключенные были основным источником новобранцев для масштабных операций группы "Вагнер" в Украине.
Однако по данным британской разведки, группа, скорее всего, потеряла доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда ее публичная вражда с Минобороны обострилась.
"Кампания Минобороны по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских вооруженных сил по увеличению своей численности, пытаясь избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российского населения", - отмечают в Минобороны.
Напомним, по данным опроса "Левада-центра", большинство жителей России считают, что в ближайшие три месяца может быть объявлена новая волна мобилизации. От электронных повесток испытывают ужас, гордость и шок.
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