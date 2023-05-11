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В российскую армию за месяц завербовали еще 10 тысяч заключенных, - британская разведка

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Украина, Четверг 11 мая 2023 08:55
В российскую армию за месяц завербовали еще 10 тысяч заключенных, - британская разведка Фото: в российскую армию поступило еще 10 тысяч зеков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Скорее всего, только в апреле 2023 года записалось до 10 тысяч осужденных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с лета 2022 года заключенные были основным источником новобранцев для масштабных операций группы "Вагнер" в Украине.

Однако по данным британской разведки, группа, скорее всего, потеряла доступ к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда ее публичная вражда с Минобороны обострилась.

"Кампания Минобороны по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских вооруженных сил по увеличению своей численности, пытаясь избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российского населения", - отмечают в Минобороны.

Напомним, по данным опроса "Левада-центра", большинство жителей России считают, что в ближайшие три месяца может быть объявлена новая волна мобилизации. От электронных повесток испытывают ужас, гордость и шок.

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