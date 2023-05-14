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В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 7 человек

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Константиновка, Воскресенье 14 мая 2023 09:12
В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 7 человек Фото: в Донецкой области за сутки погибли 7 человек (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает обстреливать Донецкую область. В результате атак оккупантов погибли 7 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли двое жителей Константиновки и пятеро жителей фронтовой Авдеевки. Кроме того, еще 16 человек получили ранения из-за действий захватчиков.

Кириленко отмечает, что количество жертв и пострадавших неточно, поскольку нельзя оценить эти данные на оккупированных территориях Донецкой области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая российские оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека.

Позже в Донецкой ОВА сообщили, что количество пострадавших в результате обстрела Константиновки возросло до 11 человек.

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