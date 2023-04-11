Годовщина деоккупации. Залужный показал, как освобождали Сумскую область (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Благодарю каждого, кто освобождал Сумскую область. Своей самоотверженностью и героизмом вы изо дня в день приближаете нашу победу", - добавил Залужный.

Он отметил, что города и села Сумской области остановили противника на пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике.

"11 апреля 2022 года полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область", - написал Залужный.

Ранее мы писали о том, как изменилась жизнь в Буче спустя год после деоккупации.

Также напомним, что 6 апреля была годовщина деоккупации Черниговской области.

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