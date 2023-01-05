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Оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей: подробности

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Четверг 05 января 2023 10:23
Оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей: подробности Фото: оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеский огонь попали четыре общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы, артиллерию и осколочные боеприпасы для минометов.

"Под вражеским огнем оказались 3 общины Сумской области и 1 община Черниговской области. В результате обстрела повреждена линия электропередач", - рассказали пограничники.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, вчера сообщалось, что российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.

Также массированный обстрел Сумской области был зафиксирован в ночь на 3 января.

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