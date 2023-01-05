Оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей: подробности

Фото: оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей (Getty Images)

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеский огонь попали четыре общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.