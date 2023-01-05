Оккупанты вновь ударили по приграничью Сумской и Черниговской областей: подробности
Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Под вражеский огонь попали четыре общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы, артиллерию и осколочные боеприпасы для минометов.
"Под вражеским огнем оказались 3 общины Сумской области и 1 община Черниговской области. В результате обстрела повреждена линия электропередач", - рассказали пограничники.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, вчера сообщалось, что российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.
Также массированный обстрел Сумской области был зафиксирован в ночь на 3 января.
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