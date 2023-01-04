ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты за день нанесли 55 ударов по приграничью Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Среда 04 января 2023 21:42
Оккупанты за день нанесли 55 ударов по приграничью Сумской области Фото: Оккупанты за день нанесли 55 ударов по приграничью Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 4 января, российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"В течение дня враг нанес 55 ударов по Краснопольской, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах", - сообщил он.

В частности, российские войска обстреляли:

  • Краснопольскую общину. Враг нанес удары по приграничью из минометов (19 прилетов) и ударили противотанковой управляемой ракетой по территории этой громады.
  • Белопольскую общину из минометов. Всего зафиксировано 18 прилетов. В результате вражеского обстрела повреждена электролиния.
  • Шалигинскую общину: зафиксирован один прилет вражеского артснаряда.
  • Зноб-Новгородскую общину из САУ. Зафиксировано четыре прилета. Повреждена электролиния.
  • Середино-Будскую общину. С территории РФ было 12 прилетов из артиллерии по приграничью.

Напомним, вчера оккупанты нанесли четыре удара по приграничным с РФ территориям Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Сумская область
NEWS
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет