Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из минометов

Так, в период с 17:30 до 17:45 зафиксировано 4 обстрела, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Бачевск.

По данным командования, потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне также обстреляли приграничье Черниговской области.

Ранее сообщалось, что 26 января российские военные обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.

Кроме того, 25 января российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.

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