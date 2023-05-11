Войска РФ обстреляли приграничье Черниговской области

В четверг, 11 мая, российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области. Во второй половине дня оккупанты нанесли 20 ударов по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

Так, с 17:15 до 17:20 рашисты из миномета 120 мм стреляли по району населенного пункта Леоновка.

При этом с 17:20 до 17:25 из ствольной артиллерии противник бил по району н.п. Красное.

Кроме того, с 19:00 до 20:00 из ствольной артиллерии россияне били по району н.п. Муравьи.

Информация о потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты трижды нанесли удары по приграничью Черниговской и Сумской областей. Потерь среди местного населения нет.

Кроме того, 10 мая российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и вертолета.

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