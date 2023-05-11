ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли приграничье Черниговской области

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 21:43
Войска РФ обстреляли приграничье Черниговской области Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Черниговской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 11 мая, российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области. Во второй половине дня оккупанты нанесли 20 ударов по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, с 17:15 до 17:20 рашисты из миномета 120 мм стреляли по району населенного пункта Леоновка.

При этом с 17:20 до 17:25 из ствольной артиллерии противник бил по району н.п. Красное.

Кроме того, с 19:00 до 20:00 из ствольной артиллерии россияне били по району н.п. Муравьи.

Информация о потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты трижды нанесли удары по приграничью Черниговской и Сумской областей. Потерь среди местного населения нет.

Кроме того, 10 мая российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и вертолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Черниговская область
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи