Війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами C-300: влучили в житловий будинок та ринок

Під час нічного обстрілу окупанти влучили у двоповерховий будинок, під завалами якого знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

Росіяни застосували ракети C-300. Рятувальні роботи продовжуються.

Крім того, окупанти знищили квітковий ринок, що обійшлося без жертв.

Кім також уточнив, що станом на 6:20 у місті відновлено електропостачання.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня в результаті обстрілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

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