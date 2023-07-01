Россияне днем обстреляли Никопольский район: есть разрушения

Днем, 1 июля, россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, оккупанты выпустили из артиллерии 10 снарядов, в результате чего есть разрушения.

"Повреждены столовая, админздание и церковь. Побиты 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто", - написал Лысак.

В то же время сообщается, что пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Ситуация в Днепропетровской области

Россияне почти ежедневно стряпают по Днепропетровской области, используя реактивную артиллерию, расположенную на другом берегу Днепра. Чаще всего под удар попадает Никополь и район.

К примеру, 26 июня под удар попало частное предприятие города. Тогда погибли 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

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