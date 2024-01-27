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Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть раненый

Суббота 27 января 2024 18:10
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Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть раненый Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

Так, российские оккупанты ударили по Тягинке.

В результате обстрела травмы получил 66-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки, 26 января, враг совершил 85 обстрелов территории региона. Всего было выпущено 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и беспилотников. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.

Врага попал в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • учебное заведение в Херсоне.

Кроме того, один человек получил ранения.

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