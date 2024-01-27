Війська РФ обстріляли Херсонську область, є поранений

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

Так, російські окупанти вдарили по Тягинці.

Внаслідок обстрілу травми отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, протягом минулої доби, 26 січня, ворог здійснив 85 обстрілів території регіону. Загалом було випущено 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та безпілотників. По Херсону "прилетіло" 32 снаряди.

Ворога поцілив у:

житлові квартали населених пунктів області;

навчальний заклад у Херсоні.

Крім того, одна людина отримала поранення.

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