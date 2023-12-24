Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки получили ранения две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

Сегодня под российским огнем была Белозерка. В результате обстрела пострадала 36-летняя местная жительница. У нее - акубаротравма. Ей оказали помощь на месте.

Кроме того, россияне атаковали Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Фото: Войска РФ обстреляли Херсонскую область (t.me/khersonskaODA)

Ситуация в Херсонской области

После увольнения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Так, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли Херсон. В результате ударовпострадали девять человек, также есть погибшие.

Кроме того, областная прокуратура начала расследование по факту массированного обстрела Херсона.

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