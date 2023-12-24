ua en ru
Вс, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

Воскресенье 24 декабря 2023 17:04
UA EN RU
Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки получили ранения две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

Сегодня под российским огнем была Белозерка. В результате обстрела пострадала 36-летняя местная жительница. У нее - акубаротравма. Ей оказали помощь на месте.

Кроме того, россияне атаковали Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Фото: Войска РФ обстреляли Херсонскую область (t.me/khersonskaODA)

Ситуация в Херсонской области

После увольнения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Так, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли Херсон. В результате ударовпострадали девять человек, также есть погибшие.

Кроме того, областная прокуратура начала расследование по факту массированного обстрела Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Изменения в мобилизации. Умеров сказал, когда законопроект зарегистрируют в Раде
Изменения в мобилизации. Умеров сказал, когда законопроект зарегистрируют в Раде
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ