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Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть раненые

Фото: Войска РФ обстреляли Херсонскую область (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Херсонская область подверглась обстрелам со стороны российских оккупантов. Они открыли огонь по поселку Киндейка.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Один из вражеских снарядов попал вблизи местной церкви.

В результате вражеских обстрелов отметили ранения супругов - 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. Обоих раненых госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.

Ситуация в Херсонской области

Херсон был освобожден от оккупации в ноябре 2022 года. При этом российским войскам этот факт не мешает обстреливать подконтрольную Украине часть региона из артиллерии и танков.

В частности, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший.

Кроме того, после жестких ударов в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших гражданских.

Боевые действия в Херсонской области

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что российские оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов.

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Херсонская областьВойна России против Украины