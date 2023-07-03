Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть раненые
Херсонская область подверглась обстрелам со стороны российских оккупантов. Они открыли огонь по поселку Киндейка.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Один из вражеских снарядов попал вблизи местной церкви.
В результате вражеских обстрелов отметили ранения супругов - 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. Обоих раненых госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.
Ситуация в Херсонской области
Херсон был освобожден от оккупации в ноябре 2022 года. При этом российским войскам этот факт не мешает обстреливать подконтрольную Украине часть региона из артиллерии и танков.
В частности, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший.
Кроме того, после жестких ударов в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших гражданских.
Боевые действия в Херсонской области
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что российские оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов.
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