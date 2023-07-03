ua ru
Пн, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли Херсонську область, є поранені

Новость на русском →
Понеділок 03 липня 2023 19:39
Війська РФ обстріляли Херсонську область, є поранені Фото: Війська РФ обстріляли Херсонську область (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Херсонська область зазнала обстрілів зі сторони російських окупантів. Вони відкрили вогонь по селищу Кіндійка.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви.

В результаті ворожих обстрілів зазначили поранення подружжя - 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували. Лікарі надають їм допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Херсон було звільнено від окупації у листопаді 2022 року. При цьому російським військам цей факт не заважає обстрілювати підконтрольну Україні частину регіону з артилерії та танків.

Зокрема, внаслідок нещодавніх обстрілів села Білозерка поранення отримали двоє людей. Також був й загиблий.

Крім того, після жорстких ударів у ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих цивільних.

Бойові дії у Херсонській області

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк казала, що російські окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Всі в укриття. Що робити при обстрілі та яке місце в квартирі найнебезпечніше
Всі в укриття. Що робити при обстрілі та яке місце в квартирі найнебезпечніше
DAILY
Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наступ йде повільно? Що насправді відбувається на фронті і чого чекати восени