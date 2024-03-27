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Войска РФ обстреляли Боровую Харьковской области: погиб 12-летний ребенок

Среда 27 марта 2024 23:43
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Войска РФ обстреляли Боровую Харьковской области: погиб 12-летний ребенок Фото: войска РФ обстреляли Боровую Харьковской области, погиб ребенок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня вечером, 27 марта, обстреляли Боровую Харьковской области. В результате удара погиб 12-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 27 марта около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Погиб 12-летний мальчик. В населенном пункте также повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения, которым наносился удар, устанавливается.

Досудебное расследование осуществляет отделение №1 СО Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области.

Удары россиян по Харькову и области 27 марта

Сегодня, 27 марта, днем в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

Как рассказал председатель ОВА, известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. В общей сложности повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

В результате обстрела погиб мужчина 59 лет. Также были госпитализированы 13 человек. Среди них четверо детей: младшему мальчику всего лишь 3 месяца.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

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