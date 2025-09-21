Войска РФ бросили много сил на Покровское направление: карты ISW

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, 20 сентября заявил, что северокорейские войска, действующие в приграничном районе Горнал-Гуево в Курской области, закрыли границу, не уведомив российские войска, а затем обстреляли российское транспортное средство вдоль неустановленного участка международной границы. Также он утверждал, что подразделения 30-го мотострелкового полка в Алексеевке жалуются на плохое оперативное планирование и получение расплывчатых приказов от российского военного командования.

Также российским войскам удалось продвинуться на севере Харьковской области.

Представитель украинской бригады, которая действует на севере Харьковской области, 20 сентября сообщил, что войска РФ используют волоконно-оптические беспилотники и другие ударные беспилотники для ударов по украинским наземным линиям связи, что затрудняет украинские ротации, и что проблемы, связанные с ротацией позиций, существенно изменились за последний год. представитель заявил, что в состав российских сил на этом направлении входят иностранные военнослужащие из Китайской Народной Республики, Беларуси и Кении.

20 сентября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Большого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли.

Армия РФ продолжила наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Представитель Группировки войск "Днепр" подполковник Алексей Бельский опроверг утверждение о том, что российские войска вошли в центр Купянска, и заявил, что украинские дроны препятствуют российским войскам перевозить тяжелую технику через реку Оскол (к востоку от Купянска).

Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском, Северском направлениях, на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, в тактическом районе Доброполья, но нигде не продвинулись вперед.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Офицер украинского батальона, действующего на Покровском направлении, 20 сентября сообщил, что российские войска продолжают использовать бронетехнику для перевозки пехоты между пунктами, но не используют ее для штурма украинских позиций. Офицер отметил, что российские войска тратят значительное количество ресурсов для ударов по позициям ВСУ на Покровском направлении. Российские силы хорошо оснащены на этом направлении, и российские солдаты используют тепловизионные плащи для продвижения. Офицер сообщил, что российские войска начали разворачивать до двух плохо оснащенных подразделений, чтобы отвлечь ВСУ от другого хорошо оснащенного российского подразделения, которое пытается продвигаться в другом месте.

На западе Запорожской области военным РФ не удалось продвинуться вперед.

Российские войска продолжали наступление на херсонском направлении, в частности вблизи Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов (к востоку от Херсона).

Спикер Южных войск обороны Украины полковник Владислав Волошин 20 сентября заявил, что российские войска атакуют вблизи Антоновских мостов, поскольку они расположены вблизи самого узкого места реки Днепр. Они стремятся захватить позиции вблизи мостов, чтобы разместить в этом районе позиции для запуска беспилотников. Волошин отметил, что российские войска постоянно пытаются осуществить десантные миссии на островах в дельте реки Днепр.