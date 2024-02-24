Войска РФ интенсивно обстреливают приграничные территории Харьковской области

Российские террористы наносят интенсивные удары по Казачьей Лопани и приграничным селам Казачелопанского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Обстрелы начались сегодня в два часа ночи. В результате артиллерийских ударов было повреждено несколько частных домовладений и объектов гражданской инфраструктуры.

Начальник МВА также напомнил, что жители опасных зон Харьковской области могут эвакуироваться бесплатно, оставив заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра:

0 800 339 291.

"Призываю жителей Казачьей Лопани и приграничных населенных пунктов Дергачевщины находиться в укрытиях", - добавил он.

Воздушные удары РФ по Харькову

Напомним, в ночь на 10 февраля, враг запустил 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

Как выяснилось, среди погибших - прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья. Жертвами российской атаки стали ее муж и трое детей.

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