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Войска РФ готовятся к наступательным действиям на трех направлениях, - Генштаб

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 18:40
Войска РФ готовятся к наступательным действиям на трех направлениях, - Генштаб Фото: войска РФ готовятся к наступательным действиям на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска продолжают сосредоточивать усилия для ведения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 1 ракетный, 4 авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг увеличил объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Оккупанты планируют развернуть на территории Беларуси полевой госпиталь.

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы четырнадцати населенных пунктов. В частности, это - Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синковка на Харьковской области и Кисловка, Ягодное, Котляровка, Куземовка и Коломыйчиха Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огненное поражение по районам Макеевки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы двадцати двух населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное и Веселое Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы возле Спорного и Белогоровки.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать граждан, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.

С целью усиления административно-полицейских мероприятий на временно занятой территории Запорожской области, в Бердянск прибыли около 500 военнослужащих из состава Росгвардии.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.

Ранее мы писали, что украинские военные в Сумской области уничтожили диверсионную группу оккупантов.

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