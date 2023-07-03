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Войска РФ били по Константиновке из артиллерии, есть раненые

Фото: российские военные обстреляли Константиновку (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области из артиллерии. В результате атаки в воскресенье, 2 июля, в населенном пункте ранения получили 2 человека.

Об этом заявил начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Донбас".

Как уточнил чиновник, атака произошла вечером, около 19.40. От вражеского огня в городе пострадали мужчина и женщина.

"В результате обстрела ранены два человека. Мужчина находится в тяжелом состоянии, у женщины стабильное состояние", - рассказал руководитель ГВА.

Кроме того, в Константиновке были повреждены жилые здания. По данным Рослова, повреждения получили 6 частных домов и 1 хозяйственное сооружение.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, и даже находящиеся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Так, в конце июня войска РФ обстреляли школу в Покровском районе, и тогда в результате вражеских атак погибли два человека, еще шесть были ранены.

Перед этим, 27 июня, оккупанты обстреляли Авдеевку и Константиновку, и тогда от огня противника пострадал один человек.

Напомним также, что 27 июня российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей. В результате погибли 12 человек, и еще 60 получили ранения.

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Константиновка