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РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску, "прилетело" в кафе с людьми

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Краматорск, Вторник 27 июня 2023 20:42
РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску, "прилетело" в кафе с людьми Фото: Обстрел Краматорска (t.me/ermaka2022)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 27 июня, нанесли удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в район заведения питания, в нем находилось много людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что россияне атаковали место возле заведения общественного питания, где было "большое скопление людей".

"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются", - сказал он.

Глава области добавил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым.

Начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко опубликовал сообщение в Facebook, написав слово "трагедия".

Первая информация о пострадавших

"Радио Свобода" сообщила со ссылкой на Кириленко, что 15 человек получили ранения в результате вражеского удара по городу.

Палатка с помощью возле места обстрела

На месте ракетного удара в центре Краматорска развернута палатка Управления по вопросам гражданской защиты. Краматорский городской совет сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается.

РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску, &quot;прилетело&quot; в кафе с людьми

Информация о погибших

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате вражеского удара погибли два человека, 22 получили ранения, среди них 1 ребенок.

"Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", - добавил министр.

Корреспондент "Радио Свобода" со ссылкой на представителя полиции сообщил, что погибли три человека. Среди них ребенок от 9 до 11 лет.

Обстрелы Краматорска

Краматорск Донецкой области находится в так называемом "относительном тылу", как и Дружковка и Константиновка. Но несмотря на это город с постоянной периодичностью атакуют российские войска. Так, трое людей погибли и трое людей были ранены после обстрела Краматорска и Константиновки Донецкой области рано утром в среду, 14 июня.

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