РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску, "прилетело" в кафе с людьми
Российские военные сегодня, 27 июня, нанесли удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в район заведения питания, в нем находилось много людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что россияне атаковали место возле заведения общественного питания, где было "большое скопление людей".
"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются", - сказал он.
Глава области добавил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым.
Начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко опубликовал сообщение в Facebook, написав слово "трагедия".
Первая информация о пострадавших
"Радио Свобода" сообщила со ссылкой на Кириленко, что 15 человек получили ранения в результате вражеского удара по городу.
Палатка с помощью возле места обстрела
На месте ракетного удара в центре Краматорска развернута палатка Управления по вопросам гражданской защиты. Краматорский городской совет сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Информация о погибших
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате вражеского удара погибли два человека, 22 получили ранения, среди них 1 ребенок.
"Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", - добавил министр.
Корреспондент "Радио Свобода" со ссылкой на представителя полиции сообщил, что погибли три человека. Среди них ребенок от 9 до 11 лет.
Обстрелы Краматорска
Краматорск Донецкой области находится в так называемом "относительном тылу", как и Дружковка и Константиновка. Но несмотря на это город с постоянной периодичностью атакуют российские войска. Так, трое людей погибли и трое людей были ранены после обстрела Краматорска и Константиновки Донецкой области рано утром в среду, 14 июня.
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