Войска РФ били по двум общинам в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

Российские войска этой ночью обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области, выпустив по населенным пунктам около 20 снарядов.

Об этом 31 декабря сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Предновогодняя ночь была неспокойной в Никопольщине. Россияне трижды открывали огонь по району тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины - Мировскую и Марганецкую. Направили туда два десятка снарядов", - рассказал чиновник.

Глава ОВА отметил, что в результате вражеских ударов никто из жителей, к счастью, не пострадал.

Последствия атак оккупантов в настоящее время выясняются.

"В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций... Пусть праздники будут тихими", - добавил Резниченко.