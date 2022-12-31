Войска РФ били по двум общинам в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии
Российские войска этой ночью обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области, выпустив по населенным пунктам около 20 снарядов.
Об этом 31 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Предновогодняя ночь была неспокойной в Никопольщине. Россияне трижды открывали огонь по району тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины - Мировскую и Марганецкую. Направили туда два десятка снарядов", - рассказал чиновник.
Глава ОВА отметил, что в результате вражеских ударов никто из жителей, к счастью, не пострадал.
Последствия атак оккупантов в настоящее время выясняются.
"В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций... Пусть праздники будут тихими", - добавил Резниченко.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью, 30 декабря, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, а также обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.
А в ночь на 28 декабря войска РФ восемь раз обстреляли громады Никопольского района, применяя "Грады" и тяжелую артиллерию.
Перед этим в результате вражеского ночного обстрела с применением РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии трех общин в Днепропетровской области 27 декабря пострадали дома, ЛЭП, газопровод и электросеть.
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