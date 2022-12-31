Війська РФ гатили по двох громадах в Дніпропетровській області з важкої артилерії

Російські війська цієї ночі обстріляли з важкої артилерії дві громади в Дніпропетровській області, випустивши по населених пунктах близько 20 снарядів.

Про це 31 грудня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Передноворічна ніч була неспокійною на Нікопольщині. Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів", - розповів чиновник.

Глава ОВА зазначив, що внаслідок ворожих ударів ніхто з жителів, на щастя, не постраждав.

Наслідки атак окупантів наразі з'ясовуються.

"В інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій... Нехай свята будуть тихими", - додав Резніченко.