Войска РФ били по общинам Днепропетровской области из "Ураганов" и тяжелой артиллерии

Российские оккупанты обстреляли в ночь на 3 января две территориальные общины Днепропетровской области, для атак используя РСЗО "Ураган" и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Не утихают обстрелы Никопольщины… Дважды за ночь район подвергся атакам российских "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину", - рассказал чиновник.
К счастью, в результате вражеского огня по населенным пунктам никто из местных жителей не пострадал.
На месте работают представители ГСЧС, которые на пораженных территориях выясняют последствия атак противника.
"В других районах ночь с одной тревогой и без чрезвычайных ситуаций", - добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что 2 января российские захватчики трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию.
Перед этим, ночью 1 января, оккупанты повредили в Никополе более десятка домов. До этого, 31 декабря 2022-го, российские военные обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня. А 30 декабря интервенты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, а также обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.
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