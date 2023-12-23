Войска РФ атаковали Днепропетровскую область, есть раненый

"13 атак за день. Враг снова терроризировал Никопольщину. Применили 9 дронов-камикадзе и выпустили около полутора десятков артиллерийских снарядов", - заявил он.

По его словам, оккупанты били по Никополю, Покровской и Марганецкой громаде. В результате обстрелов в одном из сел Марганецкой громады ранения получил 49-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате российских атак по району были повреждены два предприятия, админздание, четыре грузовика и легковое авто, многоэтажка, девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, линии электропередачи, газопровод, парник и заборы.

Фото: Войска РФ атаковали Днепропетровскую область (t.me/mykola_lukashuk)

Сегодняшние обстрелы Украины

Сегодня после 10:20 в Кропивницком прогремели взрывы. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область была под массированным ракетным ударом. По его словам, отработали силы ПВО, прямых попаданий не было.

Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует. Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты пытались атаковать Кропивницкий баллистикой из Крыма.

Также сегодня утром взрывы прогремели в Кривом Роге. Местные власти заявили, что в Криворожском районе сбили два беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.