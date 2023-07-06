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Россияне нанесли удар по Херсону: есть пострадавшие и разрушения

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Херсон, Четверг 06 июля 2023 16:11
Россияне нанесли удар по Херсону: есть пострадавшие и разрушения Фото: Автомобили медиков (brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 июля, нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг ударил по жилому дому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также под российский обстрел попал и продуктовый магазин.

39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничего не угрожает", - добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения нашими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

Как рассказал Прокудин, например, только за минувшие сутки, 5 июня, россияне совершили 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По Херсону было выпущено 38 снарядов. В результате российской агрессии вчера погибли 2 человека, 10 - получили ранения.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате этого пострадали 5 человек.

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