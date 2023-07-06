Россияне утром ударили по Херсонской области, пять человек пострадали

Российские оккупанты продолжают укрывать огнем мирные населенные пункты Херсонской области. В результате утренних обстрелов известно о пяти пострадавших.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Антоновка

В результате обстрела пострадала 73-летняя женщина, которая в момент удара находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь. Женщина отказалась от госпитализации.

Приозерное

Тяжелые ранения получили 71-летняя женщина и 65-летний мужчина. Медики борются за их жизнь.

Херсон

По предварительной информации, известно о двух пострадавших. На месте работают спасательные службы.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения нашими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

Как рассказал Прокунид, например, только за минувшие сутки, 5 июня, россияне совершили 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. По Херсону было выпущено 38 снарядов. В результате российской агрессии вчера погибли 2 человека, 10 - получили ранения.