Войска РФ атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков (видео)

"Во время последней атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины вражеский дрон атаковал автомобиль ремонтной бригады газовиков. Это произошло во время их выезда на поврежденный объект", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что машина была гражданской и маркированной символикой энергетической компании. К счастью, все четверо сотрудников живы.

"Украинская энергетическая инфраструктура держится на людях, которые работают в чрезвычайных условиях и не останавливаются даже под угрозой. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности", - добавили в ведомстве.