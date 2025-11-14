RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Войска РФ атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков (видео)

Фото: войска РФ атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударным дроном атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Во время последней атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины вражеский дрон атаковал автомобиль ремонтной бригады газовиков. Это произошло во время их выезда на поврежденный объект", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что машина была гражданской и маркированной символикой энергетической компании. К счастью, все четверо сотрудников живы.

"Украинская энергетическая инфраструктура держится на людях, которые работают в чрезвычайных условиях и не останавливаются даже под угрозой. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности", - добавили в ведомстве.

 

Массированный обстрел Украины 14 ноября

Ранее сообщалось, что армия РФ ночью атаковала юг Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возникли пожары. К сожалению, есть один пострадавший, ему оказана вся необходимая помощь.

Также российские войска ночью нанесли ракетных и дроновых ударов по объектам энергетики. В результате обстрела есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов.

По состоянию на утро в Киеве известно о 30 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

Также утром враг атаковал Черноморск Одесской области. В результате российского удара возле рынка в городе погибли 2 человека, еще 10 пострадали, в том числе ребенок.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоВторжение России в Украину