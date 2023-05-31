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В Сумской области оккупанты попали в многоэтажку, а затем обстреляли пожарных

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Сумская область, Среда 31 мая 2023 19:58
В Сумской области оккупанты попали в многоэтажку, а затем обстреляли пожарных Фото: иллюстративный (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли приграничные территории Сумской области. Оккупанты атаковали пожарных, которые ликвидировали последствия обстрела.

Об этом рассказал глава Краснопольской общины Юрий Яремчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, повреждены:

  • частные автомобили,
  • кладбище,
  • жилой дом.

"Первый обстрел начался ориентировочно в 11:40. Первые 8 "приходов". Повреждены многоквартирный двухэтажный жилой дом, частные автомобили, хозяйственные постройки, кладбище и помещение фермерского хозяйства, которое занялось в результате обстрела", - отметил председатель Краснопольской громады.

Во время тушения пожара спасатели ГСЧС попали под обстрел.

"К счастью, все целы, но была повреждена водонапорная башня", - добавил Яремчук.

В ГУ ГСЧС Украины в Сумской области отметили, что также в частном домовладении местных жителей огонь охватил стену жилого дома и припаркованные рядом автомобили.

Кроме этого, спасатели ликвидировали возгорание одного складского помещения, грузового автомобиля и сельхоз техники.

Российские атаки по Сумской области

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины россияне почти ежедневно наносят удары по приграничным территориям Сумской области.

Напомним, что приграничные районы Сумской области снова были обстреляны оккупантами в понедельник, 29 мая. В течение дня захватчики 10 раз били по общинам в регионе, применяя разное вооружение.

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