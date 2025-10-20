ua en ru
Войска КНДР используют Курскую область как полигон для обучения современной войне, - ISW

Украина, Понедельник 20 октября 2025 05:28
Войска КНДР используют Курскую область как полигон для обучения современной войне, - ISW Иллюстративное фото: северокорейские солдаты (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российским войскам не хватает беспилотников на Курском направлении, они теряют личный состав на Лиманском направлении фронта. А в Курской области солдаты КНДР учатся воевать в современных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

19 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Бои продолжались в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Андреевки, Алексеевки и Кондратовки.

Войска КНДР используют Курскую область как полигон для обучения современной войне, - ISW

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, 19 октября заявил, что медицинский персонал российского 1-го мотострелкового полка, действующего в Курской области, плохо организован, неспособен оказывать качественную медицинскую помощь и имеет низкую боевую эффективность.

Также он утверждал, что северокорейские войска в Курской области активно испытывают северокорейское оружие, включая реактивные системы залпового огня, на украинском театре военных действий, чтобы получить полезные знания о современной войне.

Также российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Войска КНДР используют Курскую область как полигон для обучения современной войне, - ISW

Российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, Волчанских хуторов и Тихого. Российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Тихого.

На Купянском направлении армия РФ атаковала, но безрезультатно.

На Лиманском направлении российские войска несколько продвинулись.

Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска строят укрепления в районе Серебрянского лесничества (к юго-востоку от Лимана); количество боевых столкновений в октябре уменьшилось до 10 в день, что примерно вдвое меньше, чем среднесуточно в сентябре.

По его словам, потери россиян выросли до 98 убитых и раненых в день в октябре 2025 года с 93 убитых и раненых в день в сентябре 2025 года.

Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед.

ВСУ удерживали позиции или недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении.

Войска КНДР используют Курскую область как полигон для обучения современной войне, - ISW

Российский милблогер утверждал, что украинские войска продолжают проникать в Зверево и Леонтовичи (к югу от Покровска), и жаловался, что российским войскам нужно больше беспилотников на Покровском направлении.

Другой милблогер утверждал, что украинские беспилотники значительно нарушают российскую логистику вблизи Разино и Бойковки (оба к северо-востоку от Покровска).

Российские войска недавно продвинулись наГуляйпольском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Полтавку (к северо-востоку от Гуляйполя).

Также войскам РФ удалось продвинуться на запад Запорожской области.

Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в юго-восточном Приморском (северо-западнее Орехова).

Войска КНДР используют Курскую область как полигон для обучения современной войне, - ISW

Генеральный штаб Украины сообщил, что в ночь с 18 на 19 октября украинские войска нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в оккупированном Бердянске.

Российские войска продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновского моста, но не продвигались вперед.

Потери противника

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ISW писало, что ВСУ успешно уничтожают российские ДРГ, которые пытаются проникнуть в Покровск.

На Северском направлении российские войска, по данным аталитиков, атакуют пешком при поддержке беспилотников и артиллерии.

В то же время украинские военные продолжают наносить противнику ощутимые потери.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 19 октября армия РФ потеряла 1000 солдат за сутки. С начала полномасштабного вторжения эта цифра составляет 1,1 млн человек.

