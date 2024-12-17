Войска КНДР в РФ являются законными целями Украины, пересечение границы станет эскалацией, - Госдеп США

Во время брифинга у Миллера спросили, будут ли северокорейские военные законными целями Украины в случае, когда они пересекут границу.

На это он ответил, что по мнению США, "северокорейские военные, которые были развернуты в Курской области уже являются законными целями".

"Они вступили в войну, и они, как таковые, являются комбатантами и являются законными целями для украинских военных", - подчеркнул он.

По его словам, он уже видел северокорейских военных, которые погибли на поле боя на территории России.

"И если они пересекут границу с Украиной, это будет еще одной эскалацией со стороны правительства России, а также эскалацией со стороны правительства Северной Кореи, которое отправит северокорейские войска для ведения агрессивной войны против независимого, суверенного государства в пределах границ этого государства", - сказал он.

Представитель Госдепа считает, что это было бы абсолютной эскалацией со стороны правительства Северной Кореи. Именно поэтому последние недели США делают шаги, направленные на усиление обороноспособности Украины.

"И мы будем продолжать это делать", - подытожил он.

Войска КНДР в Курской области

Вчера президент Зеленский рассказал, что РФ начала использовать солдат Северной Кореи в боях в Курской области. Глава государства отметил, что солдаты КНДР уже понесли потери.