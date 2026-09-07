День военной разведки Украины: спецподразделение "Артан" поздравило побратимов сильным манифестом
7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. По случаю профессионального праздника спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" опубликовало видеоманифест, посвященный украинским разведчикам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Артан" ГУР в Telegram.
Поздравление с Днем военной разведки Украины
"Знаем, что можем. Знаем, что должны. Знаем, ради кого. Находим путь. Находим решение. Находим врага. Уничтожаем тех, кто пришел забрать наш дом. Точно. Жестко. До конца", - говорится в обращении.
В подразделе подчеркнули, что элитой не рождаются - ею становятся.
"Мы не рождаемся элитой. Мы становимся ею. С нашим днем, побратимы!", - добавляют в подразделении.
"Артан" - высокоэффективное специальное подразделение в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, созданное в июне 2022 года. Его основу составляют офицеры военной разведки с реальным боевым опытом и добровольцы.
Возглавляет "Артан" полковник ГУР Виктор Торкотюк с позывным "Титан". Подразделение назвали в честь племени артанцев, которые по легенде убивали каждого пришедшего с войной на их земли чужеземца. Девиз воинов - Scimus. Invenimus. Делемус. ("Знаем. Находим. Уничтожаем.").
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