Вышла iOS 27 beta 2: Apple добавила новые ИИ-функции в Siri

Интеллектуальный инструмент "Write with Siri" и обновление помощника

Наиболее заметным визуальным и функциональным изменением в iOS 27 beta 2 стал запуск инструмента Write with Siri ("Пиши с Siri"), который полностью заменил прежнее контекстное меню ИИ-редактирования Writing Tools.

Теперь при активации любого текстового поля на iPhone и iPad непосредственно над виртуальной клавиатурой появляется большая текстовая строка-подсказка с предложением воспользоваться чат-ботом.

Если пользователь начинает вводить текст самостоятельно без помощи нейросети, этот элемент автоматически сворачивается в компактную фирменную иконку Siri.

Остальные нововведения голосового помощника будут внедряться постепенно - разработчики повысили скорость обработки локальных запросов и добавили пометку "coming soon" (скоро) для некоторых продвинутых элементов предварительного просмотра функции Expressive Voice.

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Эволюция RCS и совместимость устройств в macOS 27

Значительное внимание в новой сборке уделено улучшению кроссплатформенного протокола обмена сообщениями RCS в стандартном приложении Messages.

В течение последних месяцев Apple планомерно усиливала безопасность и взаимодействие между фирменным iMessage и сторонними устройствами, и текущая бета-версия закрепляет эту тенденцию.

Ключевые обновления связи в Messages:

Message reactions : полноценная поддержка быстрых реакций (эмодзи) на текстовые сообщения в чатах RCS.

: полноценная поддержка быстрых реакций (эмодзи) на текстовые сообщения в чатах RCS. In-line replies: возможность создавать прямые вложенные ответы на конкретные сообщения внутри диалога.

Параллельно разработчики выпустили обновления для сопутствующих платформ. В настольной операционной системе macOS Golden Gate (beta 2) инженеры существенно оптимизировали функцию iPhone Mirroring (дублирование экрана iPhone), исправив критические сбои и зависания первой тестовой сборки.

Кроме того, свежий апдейт содержит служебный патч, который позволяет беспроводным наушникам AirPods Max 2 корректно принимать и устанавливать новые версии служебного микропрограммного обеспечения.