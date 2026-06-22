Новый iPhone, MacBook с OLED-дисплеем и аксессуары с ИИ: раскрыты планы Apple

Купертіно меняет традиционную стратегию осенних презентаций iPhone, внедряет первый 2-нанометровый процессор от TSMC, готовит радикальный редизайн MacBook Pro с OLED-тачскрином и выпускает отдельную линейку персональных ИИ-гаджетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитика медиаагентства Bloomberg Марка Гурмана.

Новая стратегия iPhone: поэтапный выпуск и Liquid Glass

Осенью Apple откажется от привычного формата одновременной презентации четырех моделей гаджетов. В сентябре 2026 года компания планирует представить только премиальный сегмент: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый гибкий смартфон под брендом iPhone Ultra.

Технические особенности Pro-серии 2026 года:

Процессор Apple A20 Pro изготовлен по 2-нм технологическому процессу компании TSMC.

изготовлен по 2-нм технологическому процессу компании TSMC. Вырез Dynamic Island , уменьшенный за счет переноса компонентов под экран.

, уменьшенный за счет переноса компонентов под экран. Основная камера с регулируемой диафрагмой.

Базовые версии смартфонов будут отложены. Релиз iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 с двойной камерой на базе стандартного чипа A20 ожидается только в первом квартале 2027 года.

Наиболее радикальные визуальные изменения запланированы на сентябрь 2027 года к юбилею линейки. Компания разрабатывает полностью безрамочный дизайн под рабочим названием Liquid Glass.

Аналитики прогнозируют, что Apple пропустит название iPhone 19 Pro, представив вместо него серию iPhone 20 Pro или iPhone XX.

Умные часы и планшеты с поддержкой ИИ

В сегменте Wearables на сентябрь 2026 года запланировано обновление двух моделей часов. Apple Watch Series 12 получит более производительный процессор S11 и встроенный сканер Touch ID.

В свою очередь, премиальная модель Apple Watch Ultra 4 выйдет с полностью обновленным дизайном корпуса.

Бюджетные и средние модели планшетов осенью 2026 года получат полноценную совместимость с платформой Apple Intelligence:

Базовый iPad 12 оснастят процессором уровня A18 или A19.

Компактный iPad Mini 8 перейдет на чипы A19 Pro или A20 Pro и получит OLED-экран и защиту от влаги.

Поколение компьютеров Apple M6 и редизайн MacBook Pro

В конце 2026 - начале 2027 годов Apple полностью обновит ПК и ноутбуки. На рынок выйдут новый Mac mini на чипах M5 и M5 Pro, iMac с базовым M5, а также высокопроизводительная рабочая станция Mac Studio, конфигурации которой будут поддерживать процессоры вплоть до M6 Ultra.

Главной аппаратной новинкой станет MacBook Pro, редизайн которого откладывали несколько лет. Ноутбук получит значительно более тонкий корпус и впервые будет оснащен сенсорным OLED-дисплеем с поддержкой Dynamic Island.

Новинка будет работать на процессорах семейства M6, а на рынке модель может появиться под коммерческим названием MacBook Ultra.

Расширение экосистемы ИИ-устройств

Аппаратное развитие Apple Intelligence выйдет за пределы стандартных смартфонов и ПК. Компания готовит линейку специализированных ИИ-аксессуаров.

Так, в ближайшее время ожидается выпуск наушников AirPods со встроенными камерами для сканирования пространства вокруг пользователя.

Смарт-очки Apple Glasses должны появиться в 2027 году.

В долгосрочных планах разработки, ориентировочно на 2028 год, значится настольный смарт-робот для домашней автоматизации, который дополнит обновленные версии HomePod, HomePod Mini, Apple TV и центрального хаба умного дома.

"2026 год, а особенно юбилейный 2027 год, будут особенно увлекательными для поклонников Apple, которых ждет чрезвычайно большое количество новинок в первые месяцы работы нового генерального директора [Джона Тернуса - ред.]", - резюмирует Марк Гурман.