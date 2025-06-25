Война между Израилем и Ираном завершена, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что война между Израилем и Ираном уже завершилась и боевые действия якобы не будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера по итогам саммита НАТО в Гааге.

Трамп напомнил, что на прошлых выходных американские войска провели прицельную атаку на ядерные объекты Ирана, где обогащали уран. Операция завершилась успешно.

По его словам, ни одна страна в мире не могла бы провести такую операцию лучше, чем сделали это США.

"В прошлый понедельник была достигнута договоренность о прекращении огня, и мы называем это 12-дневной войной (между Израилем и Ираном - ред.). Я считаю, что она завершена, я не думаю, что они будут возобновлять встречные атаки. Больше не будет угрозы от Ирана, ядерной угрозы от Ирана", - добавил президент США.