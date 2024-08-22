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На войне погиб старший лейтенант полиции Киева Роман Зеленский

Украина, Киев, Четверг 22 августа 2024 16:45
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На войне погиб старший лейтенант полиции Киева Роман Зеленский Фото: Роман Зеленский (Патрульная полиция Киева t.me s kyivpatrol)
Автор: Татьяна Веремеева

На фронте погиб инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева старший лейтенант полиции Роман Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины в Telegram.

В сообщении говорится, что последняя боевая задача стала для Романа Зеленского роковой – он получил тяжелое ранение, от которого скончался.

Он встал на защиту страны с первых дней полномасштабного военного вторжения со стороны России. Сначала выполнял боевые задания в Киевской области, а затем в самых горячих точках страны – в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Харьковской и Сумской областях.

"Во время боевых задач в Запорожской области Роман обнаружил 3 единицы военной автомобильной техники противника, вовремя скорректировал артиллерийские средства, в результате чего три единицы техники были уничтожены, также враг понес потери в живой силе и отступил. Во время проведения разведывательных работ обнаружил враждебную позицию противотанковой управляемой ракеты, которая в результате была уничтожена", – рассказывают в полиции о павших военных.

Он был награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Крест храбрых".

Роман был одним из первых патрульных Киева. Он присоединился к рядам патрульной полиции в 2015 году, когда ее только создали.

В полиции рассказывают, что когда в его управлении был создан батальон тактико-оперативного реагирования (ТОР), Роман успешно прошел все испытания и присоединился к команде. В составе отделения тактической поддержки (TacTeam) он выполнял важные и сложные задачи по противодействию преступности.

У военного осталось двое детей.

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