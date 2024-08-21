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На войне погиб бывший тренер баскетбольных клубов Дмитрий Марховский

Киев, Украина, Среда 21 августа 2024 15:56
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На войне погиб бывший тренер баскетбольных клубов Дмитрий Марховский Фото: Дмитрий Марховский (kyiv-basket.com.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На войне погиб бывший тренер баскетбольных клубов Дмитрий Марховский. На фронте он был боевым медиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию отца героя Олега Марховского в Facebook.

Дмитрий Марховский был тренером по физической подготовке столичных баскетбольных клубов "Киев-Баскет" и "Будівельник". Он мобилизовался в конце сентября 2023 года. На фронте он спасал собратьев в качестве боевого медика.

"Ровно 31 год назад в этот день в роддоме №1 в Киеве на славных Печерских склонах Днепра родился мой сын Дмитрий. Занимался любимым делом еще с подросткового возраста - играл в баскетбол и профессионально тренировал баскетболистов", - написал Олег Марховский.

По словам отца, Дмитрий погиб в январе 2024 года во время боя под селом Роботино в Запорожье.

"В январе этого года пошел на небеса, защищая то, что было ему дороже всего: свой город, свою семью, свою Землю, свои ценности", - рассказал о сыне Олег Михновский.

Последними словами Дмитрия, по словам очевидцев, была фраза: "Со мной все в порядке, могу продолжать оказывать помощь".

Напомним, мы писали, что погибшая госпитальер Мулькевич оставила прощальное письмо.

Читайте также, что на фронте погиб 27-летний пилот Александр Мигуля.

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