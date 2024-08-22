На війні загинув старший лейтенант поліції Києва Роман Зеленський
На фронті загинув інспектор відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва, старший лейтенант поліції Роман Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції України у Telegram.
У повідомленні йдеться, що останнє бойове завдання стало для Романа Зеленського фатальним – він отримав важке поранення, від якого помер.
Він став на захист країни із перших днів повномасштабного військового вторгнення зі сторони Росії. Спочатку виконував бойові завдання на Київщині, а потім у найгарячіших точках країни – у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.
Роман Зеленський (Фото: Патрульна поліція Києва t.me s kyivpatrol)
"Під час бойових завдань у Запорізькій області Роман виявив 3 одиниці військової автомобільної техніки противника, вчасно скорегував артилерійські засоби, у результаті, чого три одиниці техніки були знищені, також ворог зазнав втрат у живій силі та відступив. Під час проведення розвідувальних робіт виявив ворожу позицію протитанкової керованої ракети, яку в результаті було знищено", – розповідають у поліції про полеглого військового.
Він був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".
Роман Зеленський (Фото: Патрульна поліція Києва t.me s kyivpatrol)
Роман був одним із перших патрульних Києва. Він приєднався до лав патрульної поліції у 2015 році, коли її тільки створили.
У поліції розповідають, що коли в його управлінні створили батальйон тактико-оперативного реагування (ТОР), Роман успішно пройшов усі випробування та долучився до команди. У складі відділення тактичної підтримки (TacTeam) він виконував важливі та складні завдання для протидії злочинності.
У військового залишилося двоє дітей.
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