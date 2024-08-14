На фронте погиб 27-летний пилот Александр Мигуля
12 августа 2024 во время выполнения боевого задания погиб летчик МиГ-29, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Менской громады Черниговской области в Facebook.
Заслуги Александра Мигуля
Бригада тактической авиации города Васильков на своей странице в Facebook пишет, что с начала полномасштабного вторжения Александр Мигуля совершил более 160 боевых вылетов. Его заслуги включают в себя сбитые вражеские ракеты, спасенные тысячи жизней мирных граждан, а также значительный вклад в авиационную поддержку Сухопутных войск Украины.
Он неоднократно наносил ракетно-бомбовые удары по позициям агрессора, уничтожал скопления живой силы и техники, тем самым препятствуя продвижению врага на территорию мирной страны. За свою службу военный летчик был удостоен государственных наград – орденов "За мужество" ІІІ и ІІ степени.
"Украинская авиация потеряла не просто летчика, а боевого собрата, настоящего профессионала своего дела, великого патриота, больше всего стремившегося для Родины Победы", – говорится в сообщении.
Александр Мигуля (фото: 40 бригада тактической авиации)
На странице MilitaryAviation.in.UA в соцсети "X" показали видео работы погибшего летчика.
12 августа при выполнении боевого задания погиб лётчик МиГ-29 Александр Мигуля.
О гибели Александра сообщил сегодня Минский городской совет.
Вечная память! pic.twitter.com/OXT2TJ2l73 — MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) August 13, 2024
Что известно о погибшем пилоте
Александр Мигуля родился в апреле 1997 года. Он учился в Харьковском университете воздушных сил.
Во время приуроченного к 15-летию Воздушных сил Вооруженных сил Украины авиапоказа в августе 2019 года он давал комментарий 5 каналу. В разговоре с журналистами Александр рассказал, что стать летчиком его мотивировал увлекавшийся авиацией дедушка.
"Ему так и не пришлось стать летчиком, поэтому я решил воплотить его мечту в жизнь", – сказал Александр Мигуля.
Александр Мигуля (фото: Facebook)
Он тогда также отмечал, что во время учебы совершил более 50 вылетов, но каждый из них сопровождался стрессом. Это заставило Александра Мигуля заключить, что пилот должен быть хладнокровным.
Александр Мигуля (фото: 40 бригада тактической авиации)
Напомним, РБК-Украина писало, что погиб командир воинской части, командир отдельного стрелкового батальона отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, подполковник Олег Пигулевский.
Также мы рассказывали, что на фронте погиб известный шеф-повар Сергей Пантак.
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