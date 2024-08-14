На фронте погиб 27-летний пилот Александр Мигуля

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Менской громады Черниговской области в Facebook.

Заслуги Александра Мигуля

Бригада тактической авиации города Васильков на своей странице в Facebook пишет, что с начала полномасштабного вторжения Александр Мигуля совершил более 160 боевых вылетов. Его заслуги включают в себя сбитые вражеские ракеты, спасенные тысячи жизней мирных граждан, а также значительный вклад в авиационную поддержку Сухопутных войск Украины.

Он неоднократно наносил ракетно-бомбовые удары по позициям агрессора, уничтожал скопления живой силы и техники, тем самым препятствуя продвижению врага на территорию мирной страны. За свою службу военный летчик был удостоен государственных наград – орденов "За мужество" ІІІ и ІІ степени.

"Украинская авиация потеряла не просто летчика, а боевого собрата, настоящего профессионала своего дела, великого патриота, больше всего стремившегося для Родины Победы", – говорится в сообщении.

Александр Мигуля (фото: 40 бригада тактической авиации)

На странице MilitaryAviation.in.UA в соцсети "X" показали видео работы погибшего летчика.

12 августа при выполнении боевого задания погиб лётчик МиГ-29 Александр Мигуля.



О гибели Александра сообщил сегодня Минский городской совет.



Вечная память! pic.twitter.com/OXT2TJ2l73 — MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) August 13, 2024

Что известно о погибшем пилоте

Александр Мигуля родился в апреле 1997 года. Он учился в Харьковском университете воздушных сил.

Во время приуроченного к 15-летию Воздушных сил Вооруженных сил Украины авиапоказа в августе 2019 года он давал комментарий 5 каналу. В разговоре с журналистами Александр рассказал, что стать летчиком его мотивировал увлекавшийся авиацией дедушка.

"Ему так и не пришлось стать летчиком, поэтому я решил воплотить его мечту в жизнь", – сказал Александр Мигуля.

Александр Мигуля (фото: Facebook)

Он тогда также отмечал, что во время учебы совершил более 50 вылетов, но каждый из них сопровождался стрессом. Это заставило Александра Мигуля заключить, что пилот должен быть хладнокровным.

Александр Мигуля (фото: 40 бригада тактической авиации)