Папа Римский назвал РФ агрессором и объяснил почему не критикует лично Путина

"Когда я говорю об Украине, то говорю о народе-мученике, мученическом народе. Если существует мученический народ, то есть тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости войск, которые вторгаются", - отметил Франциск.

По его словам, самыми жестокими являются те, кто из России, но не принадлежит к русской традиции, например, чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, нападающий – это российское государство.

"Иногда я стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в общем, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно указывать имя и фамилию. Почему я не называю Путина? Потому что это не нужно; это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию с Путиным или без Путина, не называя его имени", - подчеркнул Папа.