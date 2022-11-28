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Папа Римский назвал РФ агрессором и объяснил почему не критикует лично Путина

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Понедельник 28 ноября 2022 22:24
Папа Римский назвал РФ агрессором и объяснил почему не критикует лично Путина Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Папа Римский Франциск назвал Россию страной-агрессором и объяснил, почему публично не критикует президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Когда я говорю об Украине, то говорю о народе-мученике, мученическом народе. Если существует мученический народ, то есть тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости войск, которые вторгаются", - отметил Франциск.

По его словам, самыми жестокими являются те, кто из России, но не принадлежит к русской традиции, например, чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, нападающий – это российское государство.

"Иногда я стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в общем, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно указывать имя и фамилию. Почему я не называю Путина? Потому что это не нужно; это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию с Путиным или без Путина, не называя его имени", - подчеркнул Папа.

Напомним, недавно Папа Римский отметился заявлением о россиянах. Он заявил, что поражен жестокостью оккупантов в Украине, поскольку она якобы не присуща российскому народу.

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